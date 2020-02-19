新冠肺炎疫情衝擊 高雄市4家公司通報無薪假

新冠肺炎疫情衝擊各產業，高雄市勞工局統計，截至2月19日止有4家事業單位因疫情向該局通報實施無薪假，呼籲勞動部簡化充電再出發訓練計畫申請程序，研議給予無薪假勞工生活補助金，以解燃眉之急。

勞工局局長王秋冬表示，企業因為受到景氣影響，欲依法減少工時，資方應先與勞方協商，協商後工資不得低於基本工資，並通報各地方勞政主管機關。若在勞工未同意前，就被迫減少工時，導致工資縮減，代表工資沒有全額給付，可依違反勞基法第22條，處罰鍰2萬到100萬元。

勞工局統計，今年以來共有7家事業單位，因各種不同景氣因素，實施勞雇雙方協商減少工時通報，受影響勞工人數累計48人。其中，有4家事業單位是因疫情關係，實施勞雇雙方協商減少工時通報，受影響勞工人數有15人。

勞工局初步瞭解，第1家為電子產業，公司產品主要營業區域在中國，受疫情影響業務大幅縮減；第2家為旅行社；第3家是專替「旅行社」開發、設計、維護程式的行銷顧問公司；第4家是設計題庫試卷、專辦測驗競賽的公司，因疫情停辦競賽。面對疫情掀起的無薪假連鎖效應，勞工局盼協助勞資雙方一起度過難關。

勞工局表示，勞動部已宣布修正充電再出發訓練計畫，將傳染病防治法所定的傳染病防治事由，納入計畫適用規定，並從就業安定基金中匡列5億預算，事業單位如辦理職訓課程，將從現行190萬元補助上限拉高至350萬元，勞工補助訓練津貼時數也提高至每月120小時，補助將比照每小時基本工資158元發給，最高可領到1萬8960元的訓練津貼。