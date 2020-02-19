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鼓勵生育 韓國瑜：高雄市要廣設社區公共托育家園
高雄市長韓國瑜今天下午到設在市政府四維行政中心一樓的社區公共托育家園，了解0到2歲兒童托育情形，並表示高雄市將廣設社區公共托育家園，目前已有4處，今年內將再設9處，希望鼓勵市民夫妻多生育子女。高雄市社會局長黃淵源說，社區公共托育家園將設的總數現暫定為18處，都會以各區的閒置空間、學校未用的教室等經整修後設置。
韓國瑜說，社區公共托育家園目前有4處，今年將增設9處，共13處，因為有很多家長在排隊等候補，市府會儘可能廣設，希望讓年輕夫妻照養子女無後顧之憂。
黃淵源說，高雄市照顧0到2歲的公共托育空間，分為公共托嬰中心和社區公共托育家園，公共托育中心已設17處，每處收托30名到40名嬰幼兒，每名幼兒每月的托育費用9000元，政府都有給補助，一般家庭每人每月補助3000元，中低收入每人每月補助5000元，低收入家庭補助7000元。公共托育家園最多收托12名幼兒，每人每月1萬3000元托育費用，政府也是依一般、中低、低收入各補助3000元、5000元、7000元不等。
社會局表示，今年要成立的公共托育家園，分別在鹽埕、大社、旗津、左營、永安、彌陀、美濃、鳳山和阿蓮。
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