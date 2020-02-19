韓國瑜訪統一高雄廠移工宿舍 提醒雇主協助移工防疫

高雄市長韓國瑜今率勞工局前往「統一超食代股份有限公司」的移工宿舍進行關懷訪視，對雇主及移工宣導新冠肺炎及登革熱防疫資訊，新聞局也提供多國語言版本的防疫宣導影片。韓國瑜說，統一集團是國內超商龍頭，高雄廠聘雇上百名移工，除落實移工相關防疫措施，也要善盡生活照顧責任，提供移工優質的住宿環境。

韓國瑜感謝移工遠渡重洋來台協助經濟發展，希望他們為高雄經濟打拚時，也能感受到高雄這個幸福城市的友善與溫暖。近來新冠肺炎（COVID-19）疫情升溫，提醒「咳嗽戴口罩，肥皂勤洗手」，做好個人防疫才能營造安全工作環境。

新聞局也將行政院防疫宣導「如何正確戴口罩」影片，後製成越南語、印尼語、柬埔寨語、泰國語及英語等5國語言版本，讓新住民及移工朋友都能了解重要資訊。

勞工局局長王秋冬說，依「外國人生活照顧服務計畫書裁量基準」規定，雇主應辦理職前講習，提供移工衛生健康法令及資訊，並善盡保護移工人身安全等責任。對於須出入醫療院所的移工，包括照顧被看護者或陪伴就醫，雇主應提供口罩給移工使用，並提醒全程佩戴及每天更換，避免接觸野生動物、禽鳥等。