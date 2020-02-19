馬祖酒廠生產防疫酒精 贈送全縣家戶各一瓶

2019新型冠狀病毒（武漢肺炎、COVID-19）肆虐，疫情持續擴散。馬祖酒廠19日起首度投入生產防疫用75%酒精，並贈送全縣每家戶一瓶，做為防疫使用。

成立於1956年馬祖酒廠有超過一甲子的歷史，以生產高粱、老酒聞名，各項酒品過去多作為台灣國宴及各項重要場合指定用酒。為提供民眾防疫用物資，馬祖酒廠接受連江縣疫情指揮中心指示，暫停其他酒品產線，首度投入「防疫用酒精」生產行列。

連江縣長劉增應表示，馬祖酒廠從19日開始生產防疫用酒精，每瓶600ml裝，預計日產5000瓶，由連江縣疫情指揮中心，統一分配給馬祖地區各級學校及各鄉公所，作為防疫準備物資。（編輯：屈享平）1090218