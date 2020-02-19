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對疫情恐慌、焦慮 心理師：少看、吃飽、睡好才能抗疫

聯合報 / 記者蔡容喬／高雄即時報導
高雄市衛生局推出「心理關懷專線」，由兩大心理師公會組成16位志工團隊坐鎮，提供民眾專業電話心理諮商。圖／高雄市衛生局提供
高雄市衛生局推出「心理關懷專線」，由兩大心理師公會組成16位志工團隊坐鎮，提供民眾專業電話心理諮商。圖／高雄市衛生局提供

新冠肺炎疫情緊繃，許多民眾整天追著新聞看疫情最新進度，有家庭主婦擔心孩子開學口罩不夠而焦慮不已，也有長輩覺得抵抗力差、可能被感染而情緒低落。高雄市衛生局20日起推出「心理關懷專線」，由臨床心理師及諮商心理師二大公會的專業心理師組成16名諮詢志工排班服務，提供居家隔離、檢疫者關懷輔導及一般民眾心理諮詢。

衛生局表示，心理諮詢服務從早上8點到晚上8點，有需求的民眾可撥打本局社區心衛中心07-7134000分機5418、5419，或衛生福利部24小時服務安心專線1925。

衛生局社區心理衛生中心主任蘇淑芳表示，疫情風險升高牽動民眾焦慮、緊張情緒，局內配置心理師專業諮詢，希望民眾也做好「心理防疫」，好好調適心情，降低買不到口罩、擔心被感染等恐慌心態。

部分居家隔離或檢疫者因期程長達14天，在與外界阻絕下，可能產生焦慮、憂鬱、吃不下、睡不好等身心反應，甚至出現心理上的急性壓力反應。民政單位會依居家隔離或檢疫個案需求，轉介給心理師提供適度輔導協助。

高市臨床心理師公會理事長陳靖表示，心理較脆弱者，應避免長時間注意媒體新聞報導的疫情資訊，而以官網公布訊息為準，「若沒有足夠危險訊息時，就相信環境是安全的」，更重要的是吃好、睡飽，免疫力提高就不會病毒上升。

衛生局也提出防疫調適護心7招：

第一招-獲得正確資訊：定時定量接收官方訊息，並從事其建議作為。

第二招-落實自我保健措施：維持正常作息、適度運動，做好個人防護措施，注意個人與環境衛生。

第三招-自愛愛人更安心：配合防疫措施，形成防疫網，避免社區傳播風險，照顧好自己也愛護別人。

第四招-說出內心話：與家人朋友等分享擔憂，獲得傾聽、支持與關懷以利壓力釋放。

第五招-連結生活支持網絡：連結防疫或生活物資、防疫資訊管道、心理壓力調節等支持網絡。

第六招-建立信任與自控：相信醫療人員和政府會盡力平復疫情。

第七招-放鬆身心：不限形式，採取自己適用的放鬆技巧，如腹式呼吸、音樂、泡澡等。

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