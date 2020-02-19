屏南求職機會來了 有的月薪上看5萬元

求職機會來了！勞動部潮州就業中心將於2月20日上午9點半至中午12點半，於屏東縣東隆宮活動中心舉辦「東港琉球地區現場徵才活動」，屆時有23家廠商提供263個工作機會，有的月薪上看5萬元，還有月薪6萬5的藥師缺，求職民眾可到場應徵。

潮州就業中心主任楊采蘭表示，東港在地工作機會包括：蒙奇設計工程行釋出月薪上看5萬元的儲備店長與業務人員及門市人員、正翊通信公司(遠傳電信)及震旦電信公司與亞太電信公司，皆釋出門市人員、東福塑膠工業公司釋出品管人員及作業員等、大愛護理之家釋出居家照顧服務員等、浤良食品公司釋出作業員、上雋水產公司釋出衛生管理人員及作業員、鵬福公司釋出船長及現場工作人員。此外，工作地點位在潮州鎮的諾貝兒寶貝公司，釋出月薪上看6萬5千元的藥師等。

另外，屏南工業區內的工作機會則有：樂聯工業公司釋出堆高機操作員及工務員、環拓科技公司釋出橡膠製品操作工、盟鑫金屬公司釋出操作技術員、燁興企業公司釋出10名月薪3萬起的軋製技術員。

潮州就業中心表示，因應嚴重特殊傳染性肺炎疫情，中心在活動當天提供體溫測量並備有酒精消毒，民眾可安心求職，洽詢電話：（08）7882214。