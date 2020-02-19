高雄銀行推防疫紓困貸款 新住民也能得到奧援

新冠肺炎疫情蔓延，衝擊到各產業，高雄銀行推出「齊心防疫高銀最相挺方案」貸款，貸款金額最高50萬元，利率1.58%，貸款期間3年，免收開辦費，並移送信保基金保證9.5成，申辦期間至109年6月30日為止。

高雄市政府顧問林麗蟬說，這項貸款方案除了針對國人，凡設籍高雄市的新住民，辦有稅籍登記、員工人數10人以下，受疫情直接或間接影響，有資金需求者(如未取得本國身分證者，須提供保證人一名)，也可洽辦。

林麗蟬說，不論來自哪個國家，落腳高雄就是一家人，不應該被排除在外，不少開店的新住民也是此波疫情風暴的受害者，她與市府財政局長李樑堅等人討論後，確定尚未取得身分證的新住民，也可透過提供一名保證人的方式，申請「齊心防疫高銀最相挺方案」貸款。