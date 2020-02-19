到高雄市要知道那條道路施工中 看這個網頁和APP最精準

不管開車、騎機車、甚至騎腳踏車，多數民眾很不喜歡遇到道路正施工，尤其趕時間的人可能因道路各種工程受到影響。高雄市工務局開發了「高雄道路施工影像系統」APP，民眾可在APP Store或Google Play搜尋下載此，就能掌握住家周邊道路施工情形，看到現場施工影像，預先避開施工路段。

高雄市工務局表示，為了讓了解全市道路挖掘、施工情形，工務局的「道路挖掘管理中心」掌握各項道路工程資訊，也會在管理中心的網頁上(https://pipegis.kcg.gov.tw/)呈現每日道路施工的位置，民眾從這個網頁能查到各道路工程進行情形，利用「高雄道路施工影像系統」APP還能看到現場影像，如果對工程有意見，也能打電話給工地負責人要求改善，因為影像資訊上有工地負責人的聯絡電話。

「我家前面的挖管工程到底要做多久？」 在道路挖掘管理中心網頁上，可以查到道路工程施工進度，有沒有延宕，也能查得。