防疫遇上村長補選 戴口罩投票應是史上頭一遭

屏東縣獅子鄉南世村長補選本月22日舉行，適逢新冠肺炎拉警報，屏東縣選委會也配合防疫措施，要求當天投票開所工作人員必須配戴口罩，投票所外會開設簡易檢疫站，量額溫並噴水消毒後才能入內投票，凡是居家檢疫或居家隔離者不能投票，現場發現體溫過度者必須配合戴口罩才能入內投票，選委會說，這也是史上第一次投票遇上防疫，戴口罩投票該是頭一回。

屏東縣獅子鄉南世村長因案遭解職，必須辦理補選，全村選民數約三百多人，根據選委會調查，當地並沒有居家檢疫或隔離者，不過為求謹慎，選委會已協調衛生所在投票所外設置檢疫站，派員量測選舉人體溫，並備置耳（額）溫槍及乾洗手液等進行初步防疫，現場並準備適量口罩供發燒、孕婦、慢性病患或有呼吸道症狀選舉人使用。

選委會說，選舉人如有發燒或呼吸道症狀者，應戴口罩，並與他人保持1公尺以上距離。如有發現疑似中國大陸新型冠狀病毒肺炎案例，會立即通報當地衛生主管機關處理。