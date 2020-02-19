高雄市繳交通違規罰鍰 即日起台灣Pay也通
除了現有到郵局、超商、透過網路、電話語音信用卡繳納等方式繳納交通罰鍰之外，高雄市交通局今天表示，即日起：也可用「台灣Pay」繳納交通違規罰鍰，手續費比照現行網路繳費機制，每筆15元
高雄市交通局表示，採用台灣Pay繳交通罰款的民眾，可以到監理服務網(www.mvdis.gov.tw)，在網站上的「交通罰鍰查詢及繳納」頁面下，輸入身分證號及生日來查詢違規資訊，然後點選檢視違規明細，螢幕上即顯示台灣Pay繳款QR Code，再以手機開啟台灣Pay APP掃碼繳費，手續費比照現行網路繳費機制，每筆15元。
不過，用台灣Pay繳交通罰鍰，目前只提供給到超商或郵局繳納的違規案件，且須使用違規人本人的信用卡才能支付。
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