自願住澎湖的人在想什麼？當地人大讚：根本天堂

澎湖陽光明媚、四面環海，到了夏天又有花火節，是許多人出遊度假的選擇之一，不過實際住在當地又是什麼樣的情景？有網友好奇這個問題，想到澎湖來往本島只能靠船跟飛機，生活較不方便，那「自願搬到澎湖的人在想什麼呢？」

網友19日在PTT八卦版上發文，他開頭提到澎湖是「台灣最邊緣的城市」，冬天風強夏天濕熱，生活機能甚至不如花東，來往本島只能搭船，不然就得搭飛機。因此他好奇澎湖除了因工作搬遷者外，其他自願搬過去的人在想什麼。

針對原po的提問，一名澎湖在地網友回答，就交通而言，雖然只能搭船跟飛機，但到台北45分鐘、到高雄30分鐘，其實比從台中到台北更快。天氣部分，澎湖是全台降雨最少的縣市，夏天熱時不太有本島的悶熱感，也不容易受到颱風侵擾，冬天也比台北高溫，唯一比較不便的就是冬天的風比颱風還大。另外，澎湖也少有超過3級的地震。

網友還提到，澎湖是全台小七密度最高的地去，甚至有全家直接開在小七隔壁，相當便利。地方不大，最遠的路程開車也只要40分鐘，對澎湖人而言「騎車5分鐘走路10分鐘的距離在澎湖叫做遠」。基本上騎車5-10分鐘就能看到海，喜歡海邊的人絕對是首選。最後他直言：「只要身體健康，澎湖根本就是天堂好嗎？」

除此之外，還有其他網友留言其他優點：「澎湖真的很漂亮，沒有觀光客的時候很清幽」、「 澎湖其實沒有你想像中的差啦，其實頂多冬天海風有點刺刺的而已」、「每天睜開眼都是藍天白雲欸」、「以後蠻想去澎湖養老、慢活，在那生活過一年，很喜歡那裡的氣氛」。