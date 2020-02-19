武漢肺炎防疫 高市心理關懷專線20日上路

武漢肺炎疫情延燒，高雄市衛生局明天起開設防疫心理關懷專線，結合高雄市臨床心理師及諮商心理師兩大專業公會派員輪班進駐，提供防疫心理支持關懷服務，並協助轉介就診。

衛生局指出，這兩大公會將號召16名資深心理師輪班進駐衛生局，擔任心理諮商專業志工，結合衛生局現有社區心理諮商人員上班時間每天上午8時到晚上8時，守在專線旁，隨時提供民眾防疫心理諮商。

衛生局表示，心理關懷專線值班人員將分兩組，一組是對一般民眾，另一組是針對居家隔離、居家檢疫對象及住院隔離個案提供服務。除提供相關防疫心理諮商服務外，並以篩檢表評估求助者，如遇有心理風險者也會協助轉介就診。

衛生局進一步指出，礙於個資，心理關懷專線人員將會被動提供服務，上路後將視求助量加派人手進駐。如有相關心理諮詢服務需求可撥打衛生局社區心衛中心心理關懷專線（07）7134000分機5418、5419，或衛福部24小時服務安心專線1925。

衛生局表示，防疫除要注意身體狀況，心理層面也不可輕忽，因為身心會相互影響，若心理過度不安，心理反應也會影響身體健康、降低免疫力，面對疫情紛擾，做好心理調適也是防疫必要措施。