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武漢肺炎防疫 高雄春天藝術節異動

中央社 / 高雄19日電

高雄春天藝術節重頭戲草地音樂會3月初將登場，因應武漢肺炎防疫並減少群聚衍生的感染風險，主辦單位高雄市文化局及高雄市愛樂文化藝術基金會今天宣布部分節目異動。

高雄市文化局指出，2020高雄春天藝術節原訂3月初由在高美館草坡舉行的草地音樂會打頭陣，適逢武漢肺炎疫情尚未趨緩，為避免大型活動群聚感染風險，決定延後舉辦；另3檔春天藝術節節目由於涉及國際藝術家及國際表演團體，另再安排檔期困難，因而取消。

文化局指出，原訂3月7日至8日「法櫃奇兵」、3月14日至15日「馴龍高手」草地音樂會延期；3月20日「楚歌別姬」音樂會、4月11日至12日英國潔思敏瓦迪蒙舞團「木偶成人記」，以及4月25日至26日西班牙創思者劇團「誰能讓風停止」3檔春天藝術節節目則取消。

文化局表示，這5檔節目將先行辦理全額退票，至於2檔延期的草地音樂會演出時間待確認後再另行公告。

文化局指出，高雄春天藝術節展演相關場館衛武營國家藝術文化中心、高市文化中心至德堂、大東文化藝術中心、圖書館小劇場、駁二正港小劇場、高雄市立美術館、高雄市電影館、駁二VR體感劇院都已加強場館消毒清潔，並嚴格執行測量入場觀眾體溫，場館執勤人員也全數配戴口罩。

另外，受疫情影響，高雄市旅行商業同業公會理事長吳盈良表示，公會主辦、原訂5月初登場的高雄國際旅展預計延至7月舉辦。

高雄市 文化局 音樂會
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