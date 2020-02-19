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美濃客家二月戲下「舞」林帖 邀老中青三代創意尬舞

聯合報 / 記者王昭月／高雄即時報導
「美濃二月戲」活動以客家意象燈籠裝置藝術打頭陣，接續將由客家炫舞大賽登場。圖／本報資料照
「美濃二月戲」活動以客家意象燈籠裝置藝術打頭陣，接續將由客家炫舞大賽登場。圖／本報資料照

「二月戲」是高雄美濃特有傳統習俗，源於對土地公的信仰及對河江的敬畏依賴，高雄市客家事務委員會配合美濃一年一度的伯公祭祀，繼1月「客家意象燈籠裝置藝術」點燈後，客家炫舞大賽將接續登場，期待年輕族群透過熱舞與客家元素創意碰撞，更認識客家文化。

高市客委會表示，每年農曆2月，客家居民都會在美濃溪畔聯合祭祀伯公，祈求風調雨順、五穀豐收，祭祀後請戲班演戲酬神，在電視還不普及的年代，堪稱農村的娛樂。

今年高市客委會首次與在地寺廟、社團合作，結合客家大戲、客家音樂會、炫舞大賽、美濃湖客家意象燈籠裝置藝術等系列活動推出「美濃二月戲」，讓民眾認識客家傳統的伯公信仰，也為客庄注入青春與活力。

客委會主委黃永卿表示，在美濃湖畔展自4月6日的「客家意象燈籠裝置藝術」，1月點燈以來，營造湖光映美濃的浪漫夜景，成為民眾打卡拍照熱點。接續的「客家炫舞大賽」也開始受理報名，參賽者可盡情發揮創意，以客家元素結合現代舞蹈，舞出自我，總獎金超過10萬元，鼓勵老、中、青年共襄盛舉，讓世代間交織精采火花。

「炫舞大賽」報名至3月9日截止，3月22日決賽，活動資訊可上高雄客家網http://www.facebook.com/KHhakka或高雄市政府客家事務委員會官網https://chakcg. kcg.gov.tw查詢。

另「客家意象燈籠裝置藝術」持續展出至4月6日，展示主題結合客家文化與農村景緻，亮燈時間為下午5時30分至晚上10時30分，歡迎全台民眾到美濃湖畔欣賞「湖光映美濃」的浪漫夜景，感受客庄的美麗風情。

美濃 裝置藝術 客委會
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