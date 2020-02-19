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南迴改一條隧道兩樣情？ 駕駛：開在不同的世界

聯合報 / 記者尤聰光/台東縣即時報導
北上屏東端往台東方向隧道內實施固定式測速，至今開出1千多張罰單，今年6月區間測速也將上路。記者尤聰光／攝影
北上屏東端往台東方向隧道內實施固定式測速，至今開出1千多張罰單，今年6月區間測速也將上路。記者尤聰光／攝影

省道台9線南迴改「草埔隧道（暫定名稱）」去年12月23日通車後，一條隧道出現隧道執法兩樣情，無論南下或北上隧道速限60公里，不過，北上屏東端往台東方向實施固定式測速，至今開出1千多張罰單，引來罵聲一片，今年6月區間測速上路。相較南下台東端往屏東方向，隧道內不僅未設固定式測速，也未實施區間測速，有駕駛不避嫌說：就是愛台東。

台東縣警察局表示，對於屏東端隧道如何執法，由屏東縣警察局管轄，不便做任何說明，至於台東端部分，現階段隧道內沒有規畫區間測速，也未設置固定式測速照相機，僅在台9戊線道（舊省道）森永至壽卡段實施區間測速，雖然隧道未實施測速，還是呼籲駕駛遵守速限60公里行駛。

台東縣警察局強調，隧道內南下段暫沒有測速，但在入口前端5公里處的安朔有設置1支固定測速照相機，速限60公里，出隧道口前方50公尺屏東草埔段也有設置1支固定測速照相機，速限為40公里，部分駕駛超速還是被拍照取締。

不過，相較於台東端，屏東端則取締嚴格，北上隧道內不僅設置3支測速固定測速照相機，今年6月也將實施區間測速；而通車1個多月以來，光是往台東方向的測速照相取締超速就1千多張，未來區間測速取締件數將更多，但嚴格取締也引來駕駛抱怨連連。

「隧道設測速照相只會讓人分心，反而危險！」許姓駕駛說，他進入草埔隧道北上台東方向就遇到有前車突然緊急煞車，以為發生什麼事，原來旁邊有測速照相機，自己和後方車也跟著煞車，若區間測速有車輛到隧道出口前刻意把車速減慢規避取締，不就會影響後方車前行。

另也有駕駛表示，公路單位或警方為了降低隧道肇事發生，而大量設置測速手段，那當初就不必開新路，興建南迴改的目的不就是讓行車更方便快速，讓路程縮短，現在開草埔隧道真的是兩個不同的世界，到底誰比較好，相信只有駕駛自己最清楚。

據了解，南迴改至通車後，爭議就不斷，除了南北方向隧道執法兩樣情外，隧道命名也因台東達仁鄉與屏東獅子鄉意見不同，隧道名稱至今仍未定案。

省道台9線南迴改「草埔隧道（暫定名稱）」去年12月23日通車後，一條隧道出現隧道執法兩樣情，駕駛感受大不同。記者尤聰光／攝影
省道台9線南迴改「草埔隧道（暫定名稱）」去年12月23日通車後，一條隧道出現隧道執法兩樣情，駕駛感受大不同。記者尤聰光／攝影
南迴改至通車後，爭議就不斷，除了南北方向隧道執法兩樣情外，隧道命名也因台東與屏東意見不同，隧道名稱至今仍未定案，路口牌示還是隧道兩字。記者尤聰光／攝影
南迴改至通車後，爭議就不斷，除了南北方向隧道執法兩樣情外，隧道命名也因台東與屏東意見不同，隧道名稱至今仍未定案，路口牌示還是隧道兩字。記者尤聰光／攝影

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