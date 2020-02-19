韓國瑜公布失業率 議員批說謊市府指數據無衝突

中央社 / 高雄18日電

高雄市韓國瑜今天指出，高市去年全年失業率3.64%、低於全國平均，也創下縣市合併8年來最低紀錄。民進黨高雄市議員邱俊憲批「謊話連篇」；高雄市勞工局表示，數據無衝突。

韓國瑜在臉書（facebook）表示，根據行政院主計總處最新統計數據，高雄市去年上、下半年失業率分別為3.65%及3.71%。

其中，下半年失業率除較民國107年同期下降，更是5年來首度低於全國平均；去年全年失業率則為3.64%，數據同樣也低於全國平均，更創下高雄縣市合併8年以來最低記錄。

邱俊憲對此指出，依據主計總處公布的失業率資料，高市上半年是3.7%，下半年也是3.7%，全年平均是3.7%，並不是韓國瑜在臉書上所指的資料。

邱俊憲說，不知韓國瑜的資料是從哪裡來，「韓國瑜為搶政績、胡說八道、謊話連篇」。

邱俊憲表示，根據媒體資料，韓國瑜所引述資料應是勞工局資料，並非是主計總處的正式統計報告。另外，高市失業率低於全國平均值，在民國103年、107年都曾發生過，「韓國瑜除了不知道從哪用錯的數據資料外，更是刻意貶低過去市府在降低失業率的努力」。

對此，高雄市勞工局發布新聞稿回應指出，邱俊憲所採主計總處失業率資料，是經過各縣市人口結構標準化後產生的數據，並採至小數點第一位方式呈現。

勞工局提供給韓國瑜所公布的數據，是從主計總處108年12月人力資源調查統計月報中，從歷年失業者與勞動力人數換算至小數點第二位而得，這兩項數據並無衝突。

勞工局表示，高雄市失業率確實於103年曾低於全國平均，從去年起算的確是5年前的事情無誤。

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