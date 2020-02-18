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【即時短評】綠能真能無敵？一棵樹還是一塊太陽板的選擇

聯合報 / 記者翁禎霞／屏東縣即時報導
屏東縣萬巒鄉沿山公路兩側的台糖農地種植了大片樹林，如今綠樹成林，已達砍伐年限，台糖計畫推動「農電共生」，但是砍樹種電的作法遭到地方質疑。記者翁禎霞／攝影
屏東縣萬巒鄉沿山公路兩側的台糖農地種植了大片樹林，如今綠樹成林，已達砍伐年限，台糖計畫推動「農電共生」，但是砍樹種電的作法遭到地方質疑。記者翁禎霞／攝影

綠能是廿一世紀最重要的能源之一，但綠能也並非無敵到必須踩踏環境前進，台糖計畫在屏東縣萬巒鄉利用200公頃平原林推動「農電共生」，雖然規畫單位說得師出有名，但一棵樹長成至少20年，如何擇地種電如果沒有交代清楚，砍樹種電無異「削足適履」，屏東縣政府雖稱尚未收到台糖的申請案，但至少也該拿出態度，為這一整片平地森林說說話吧！

屏東縣沿山公路北自高樹、南至枋寮，全長68.8公里，這條路是現任行政院長蘇貞昌在擔任屏東縣長時所開闢，前縣長曹啟鴻在擔任民代任內更大力推動在沿線利用台糖土地造林，如今綠樹有成，沿山公路成為大武山腳下最美一條路，屏東縣長潘孟安上任後，更大力推動沿山公路觀光。

如今台糖提出「農電共生」計畫，宣稱是要利用林相不佳的農地，結合農業設施和綠能設施，但如何界定「林相不佳」？如何選擇地段？如何把關？並沒有更明確的說法，倒是地方一聽到200公頃樹林可能不保，怎麼也嚥不下這口氣。

就如萬巒鄉長林國順所說，地方支持綠能政策，但台糖今天提出的「農電共生」計畫未免太粗糙，試想200公頃的農地上能種少棵樹？只一個「林相不佳」的模糊標準，如何讓地方接受？綠能雖是當前最重要的課題，但綠能也不是「尚方寶劍」，一棵樹？或是一塊太陽能板？地方的選擇應該已經很清楚了。

屏東縣政府 種電 農地
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