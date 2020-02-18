旅遊業者看好金門 點到點只要5分鐘適合現階段出遊

新冠肺炎疫情緊張，重創各地的觀光旅遊市場，金門的旅行業者今天主動邀請台灣近150家旅行業經理人員，到金門進行三天二夜的踩線、考察，主辦的金環球旅行社總監孫樹德表示，金門的景點大多都很空曠不是密閉式，且每個點相距不到5分鐘，算是疫期出遊的好選擇。

在新冠肺炎疫情的影響之下，全球經濟大受影響，尤其是各地觀光業紛紛重挫，金門在這次的疫情波及之下，也無法倖免於難，幾乎是所有觀光業者都哀鴻遍野。

主辦這次踩線團的金環球旅行社表示，金門在旅遊市場上有它獨到之處，以現在新冠肺炎怕密閉空間，其實金門所有的景點幾乎都是在室外，空氣流通，陽光充足，不會有這個問題，且最重要的是，金門的防疫做得非常好，到現在都沒有確診病例，希望大家不要害怕。

孫樹德指出， 此次開發很多「私密景點」，其實私密景點大多人少，且金門的景點到景點之間車程最多五分鐘，不像台灣可能2、3個小時的遊覽車的密閉空間，金門不會有這個問題，上車屁股還沒坐熱，就到了下一個景點，從台灣到金門只有飛機可以坐，50分鐘就到了，比在遊覽車上3個小時來得好多了，以現在新冠肺炎疫情嚴重，其實金門是最適合大家來旅遊的。

這次踩線團，從今日開始將分2梯次，首梯近80人，分別從台北、高雄來金。曾在金門服役4年的業者邱建爐表示，未來將推出以4到6年級生為主的回憶之旅，希望消費者對金門旅遊要有信心；他也提到，台灣防疫做得非常完善，金門多數景點在室外，旅遊沒有問題，對金門觀光充滿信心。