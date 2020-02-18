旅遊業者看好金門 點到點只要5分鐘適合現階段出遊
新冠肺炎疫情緊張，重創各地的觀光旅遊市場，金門的旅行業者今天主動邀請台灣近150家旅行業經理人員，到金門進行三天二夜的踩線、考察，主辦的金環球旅行社總監孫樹德表示，金門的景點大多都很空曠不是密閉式，且每個點相距不到5分鐘，算是疫期出遊的好選擇。
在新冠肺炎疫情的影響之下，全球經濟大受影響，尤其是各地觀光業紛紛重挫，金門在這次的疫情波及之下，也無法倖免於難，幾乎是所有觀光業者都哀鴻遍野。
主辦這次踩線團的金環球旅行社表示，金門在旅遊市場上有它獨到之處，以現在新冠肺炎怕密閉空間，其實金門所有的景點幾乎都是在室外，空氣流通，陽光充足，不會有這個問題，且最重要的是，金門的防疫做得非常好，到現在都沒有確診病例，希望大家不要害怕。
孫樹德指出， 此次開發很多「私密景點」，其實私密景點大多人少，且金門的景點到景點之間車程最多五分鐘，不像台灣可能2、3個小時的遊覽車的密閉空間，金門不會有這個問題，上車屁股還沒坐熱，就到了下一個景點，從台灣到金門只有飛機可以坐，50分鐘就到了，比在遊覽車上3個小時來得好多了，以現在新冠肺炎疫情嚴重，其實金門是最適合大家來旅遊的。
這次踩線團，從今日開始將分2梯次，首梯近80人，分別從台北、高雄來金。曾在金門服役4年的業者邱建爐表示，未來將推出以4到6年級生為主的回憶之旅，希望消費者對金門旅遊要有信心；他也提到，台灣防疫做得非常完善，金門多數景點在室外，旅遊沒有問題，對金門觀光充滿信心。
金門縣政府觀光處科長蔡百里表示，感謝業者對金門觀光有信心，也非常歡迎所有觀光業者在此時來踩線，縣府將引領業者認識金門新景點，而在這段時間縣府也會輔導業者做好觀光品質提升整備，未來也會推出各種行銷推廣、攬客方案，期待在疫情緩和後，恢復過往的旅客量，減緩對金門縣觀光產業衝擊。
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