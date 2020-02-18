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台糖計畫砍樹種電？ 鄉長跳腳：像美少女的臉被砍一半

聯合報 / 記者翁禎霞/屏東縣即時報導
屏東縣萬巒鄉長林國順強烈反對台糖砍樹種電，他形容美麗樹林是萬巒鄉資產，台糖砍了大片，「就像美麗少女的臉被砍了一半」。記者翁禎霞／攝影
屏東縣萬巒鄉長林國順強烈反對台糖砍樹種電，他形容美麗樹林是萬巒鄉資產，台糖砍了大片，「就像美麗少女的臉被砍了一半」。記者翁禎霞／攝影

台糖公司計畫在屏東縣萬巒鄉新赤農場一帶推動「農電共生」計畫，以200公頃的農地結合農業及綠能設施，由於這一帶是當年推動萬頃平原林的範圍，如今早已綠樹成林，砍樹種電引發地方強烈反彈，今天在說明會中，台糖雖然強調會以林相不佳的地段為主，但萬巒鄉長林國順跳腳形容台糖作法猶如把美麗少女的臉削去一半，完全「本末倒置」，他要台糖「別想了」。

這項計畫是台糖推出的第一個農電共生計畫，由力暘公司負責前期規畫，今天下午首次在萬巒鄉開說明會，不過砍樹種電的疑慮早在網路上傳開，因此部分環保團體也前往聲援，雖然力暘保證不會變更農地、同時會選擇林相差的地段，但是聽到砍樹，地方立刻被挑起敏感神經。

負責規畫的力暘公司副總經理袁淑湄表示，台糖預計實施的地段位於赤山段、新農段及新厝段，總計約200公頃，這一帶屬農地，民國86年起為了保留台糖土地才配合政府政策造林，如今已達砍伐年限，這一帶是經濟林、並非生態林，未來的農電共生會選擇林相不佳的地段，設置營農型太陽能光電。

不過包括屏東環保聯盟、藍色東港溪保育協會等環保團體都質疑，屏東平原空氣汙染嚴重，台糖畜牧場帶來的異味也沒有少過，沒有這一大片樹林保護，附近村莊的環境只會更惡化，而且所謂「林相不佳」的標準在哪裡？一旦點頭，這一大片美麗森林就完了。

萬巒鄉長林國順在說明會一度質疑沒有相關單位的指導，台糖怎麼敢提這樣的計畫，結果相關單位完全沒有列席，他義憤填膺要台糖「計利要計天下利」，沿山公路的綠林是地方最寶貴的觀光資源，他真的不解為何非選萬巒不可？

另外，會中藍色東港溪保育協會理事周克任也質疑此案與台積電準備在屏東購置綠電有關，不過力暘與台糖均否認。台糖代表梁耀光表示，全案尚需經農委會核定後，再提細部計畫由地方政府審查，期程尚未定。

今天下午的說明會，台糖公司是由再生能源小組生質能評估發展組長梁耀光代表列席，屏東縣政府並未列席，不過環保局長顏幸苑接受媒體採訪時強調，目前縣府尚未接獲台糖的申請案，有關綠能設施對環境及生態、觀光的影響，台糖一定要先有作為，與地方充分溝通。

台糖計畫在萬巒鄉赤山段、新農段及新厝段農場設置農電共生計畫，面積約200公頃，今天下午在萬巒鄉召開說明會，地方群起反對。記者翁禎霞／攝影
台糖計畫在萬巒鄉赤山段、新農段及新厝段農場設置農電共生計畫，面積約200公頃，今天下午在萬巒鄉召開說明會，地方群起反對。記者翁禎霞／攝影
台糖計畫在萬巒鄉赤山段、新農段及新厝段農場設置農電共生計畫，面積約200公頃，今天下午在萬巒鄉召開說明會，地方群起反對。記者翁禎霞／攝影
台糖計畫在萬巒鄉赤山段、新農段及新厝段農場設置農電共生計畫，面積約200公頃，今天下午在萬巒鄉召開說明會，地方群起反對。記者翁禎霞／攝影
台糖計畫在萬巒鄉赤山段、新農段及新厝段農場設置農電共生計畫，面積約200公頃，雖然規畫單稱只會砍除林相不佳的樹，但是難讓地方信服。記者翁禎霞／攝影
台糖計畫在萬巒鄉赤山段、新農段及新厝段農場設置農電共生計畫，面積約200公頃，雖然規畫單稱只會砍除林相不佳的樹，但是難讓地方信服。記者翁禎霞／攝影
台糖計畫在萬巒鄉赤山段、新農段及新厝段農場設置農電共生計畫，面積約200公頃，雖然規畫單稱只會砍除林相不佳的樹，但是難讓地方信服。記者翁禎霞／攝影
台糖計畫在萬巒鄉赤山段、新農段及新厝段農場設置農電共生計畫，面積約200公頃，雖然規畫單稱只會砍除林相不佳的樹，但是難讓地方信服。記者翁禎霞／攝影

屏東縣政府 農地 東港 台糖
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