逾百家旅行社考察金門 看好觀光市場

金門旅行業者看好當地觀光市場，主動邀請台灣近150家旅行社經理級以上人士今天到金門進行3天2夜踩線考察。台灣業者表示，金門景點多數在室外，對金門旅遊充滿信心。

新冠肺炎疫情延燒，主辦這次踩線團的金環球旅行社商務部總監孫樹德指出，金門旅遊的安全特殊性在於大多屬於室外景區，空氣流通，而且空間大、人流少，景點間距車程時間短，最適合目前旅遊環境。

孫樹德表示，去年金門觀光非常夯、沒有淡季，而且去年的老兵召集令活動獲得極大好評，所推出的30個海防據點非常具有吸引力，因此這次特別包裝這些新據點，推出新遊程，包括新餐點、加入DIY行程、更多互動式體驗，讓旅客耳目一新，與以前玩的不一樣。

踩線團今天分二梯次，分別從台北、高雄前來，下午3時抵達金門，踩線團一行人在古崗樓前大喊「心手相連，抗疫保金」。

台北業者邱建爐表示，台灣防疫做得非常完善，金門多數景點在室外，旅遊沒有問題，對金門觀光充滿信心。

曾在金門服役4年的他說，未來將推出以4到6年級生為主的回憶之旅，希望消費者對金門旅遊要有信心。

金門縣政府觀光處表示，感謝業者對金門觀光有信心，也非常歡迎所有觀光業者在此時來踩線，縣府將引領業者認識金門新景點，也會特別舉辦觀光推介及座談會，行銷金門。

金門縣觀光處長丁健剛受訪指出，縣府已與各觀光公會、協會協商，在這段時間會輔導業者做好觀光品質提升整備，未來也會推出各種行銷推廣、攬客方案，期待在疫情緩和後，恢復過往的旅客量，減緩對金門縣觀光產業衝擊。