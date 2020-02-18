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高雄鳳山、 小港等4區 21日停水14小時
台水公司第七區管理處拷潭廠配合台電辦理「刀片型開關更換工程」21日上午8點起將停水到晚間10點共14小時，停水區域包括鳳山、小港、林園及大寮四區，民眾宜儲水備用。
台水公司表示，這次配合工程施工而停水的區域包括，鳳山區鳳東里、和興里、協和里、老爺里、鎮東里、中崙里、生明里、新樂里、縣口里、新富里、東門里、新強里、誠智里、南成里、正義里、中榮里、福祥里、海洋里、國隆里、忠孝里、興中里、興仁里、南和里、中和里、南興里、富甲里、新泰里、縣衙里、瑞竹里、國富里、龍成里、鎮南里、中民里、國光里、過埤里、保安里、富榮里、新甲里、三民里、鎮西里、善美里、一甲里、大德里、國泰里、福誠里、成功里、忠義里、二甲里、和德里、誠信里、天興里、誠德里、福興里、誠義里、文華里及北門里鐵路以南。
小港地區大坪里、坪頂里、高松里、松山里、順苓里、松金里、桂林里、合作里、濟南里、泰山里、中厝里、六苓里、宏亮里、店鎮里、正苓里、山東里、廈莊里、山明里、孔宅里、青島里等及二苓里沿海路以東。
大寮區三隆里、大寮里、內坑里、拷潭里、昭明里、新厝里、會社里、會結里、義仁里、過溪里、潮寮里等。林園區：中厝里、王公里、林內里、林家里、廣應里、潭頭里、龔厝里等。
水管降壓範圍為鳳山區：海光里、文福里、中正里、光明里、新興里、忠誠里、文衡里、瑞興里、鳳崗里、鎮北里、武松里、文英里、文德里、曹公里、埤頂里、文山里等及北門里鐵路以北。林園區中汕里、中芸里、中門里、五福里、仁愛里、文賢里、北汕里
、西汕里、西溪里、東汕里、東林里、林園里、頂厝里、港埔里、港嘴里、溪洲里、鳳芸里等大發工業區。
民眾如有問題可洽免付費客服電話1910
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