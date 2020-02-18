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新冠肺炎疫情延燒 屏東花卉價量慘跌盼補助

中央社 / 屏東縣18日電

新冠肺炎疫情延燒，高屏花卉運銷合作社理事主席柯勝峰今天表示，屏東花卉內外銷量都受到影響，內外銷量跌約3至4成，價格也慘跌，希望政府能補助資材等，減輕花農成本損失。

屏東縣政府指出，縣內種植花卉以屏北鄉鎮最多，其中鹽埔鄉是重鎮，以種植雞冠花、黃椰子為主。

柯勝峰表示，屏東的花卉2成外銷，8成內銷，但不管內外銷都受到新冠肺炎疫情影響，許多活動都停辦，連高屏花卉運銷合作社的活動也都停辦，可以想像現在的花市有多慘。

柯勝峰表示，去年春節，合作社雞冠花的外銷還有5000把（每把10支）；今年春節外銷600把，只有去年的1成，春節後外銷掛零至今。產地價格也從過去每支平均約新台幣6元，跌到3至3.5元，以往次級品還能便宜賣，現在為了省紙箱等資材費，田裡的次級品都直接剷除。

柯勝峰說，鹽埔鄉種植雞冠花面積約10公頃左右，外銷以中國、香港、新加坡、馬來西亞等地的華人市場為主，花農透過貿易商外銷花卉，但訂單不如預期。

柯勝峰表示，希望政府能夠補助花農運費、資材費及網室等設施成本，幫助花農度過肺炎難關。

屏東縣政府 春節 肺炎
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