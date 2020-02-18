因公視「一把青」聲名大噪 岡山醒村將營造飛行未來感

高雄岡山「醒村」原是日本海軍航空隊宿舍群，歷經近90年歲月洗禮，已成斷垣殘壁，至4年前公視拍攝金鐘戲劇「一把青」再度聲名大噪，高雄市文化局雖投入修護，但軟硬體經費龐大，立委邱志偉向中央請命，可望促成醒村再造，成為未來國內眷村文化的亮點。岡山「醒村」建築群，以巴洛克圓拱迴廊及木造窗台的西洋式建築著稱，全台罕見，儘管外觀破陋，梳理時代變遷的脈絡，依仍清晰可見，令人發思古幽情。

立委邱志偉今邀集文化部文化資產局及高雄市文化局人員赴醒村會勘，他表示，歷經過去3、4年努力，醒村已從廢墟一棟棟修護回來，後續6千萬經費文化部也允支持，相信未來醒村絕對會是台灣眷村文化的亮點，保存歷史記憶的場域，若營造成藝文休憩或表演場域，更會是處結合文化及歷史觀光的景點。

高雄市文化局副局長林尚瑛指未來岡山醒村將以飛行為主題，並適度引入商業進行營造。文化局除規畫修護外，也著手進行眷村文史調查、蒐羅口述歷史，屆時歷史建物一完成修繕，就能馬上策展，讓更多民眾認識醒村的古往今來。

占地4.6公頃的岡山「醒村」，位在高雄市87期重劃區內，高雄縣政府時期險些被軍方收回另用，經過地方文史團體疾呼保存，才搶救下來，不過現地7棟建築群殘破不堪，外觀儼如廢墟。

2015年公視戲劇「一把青」拍攝後，雖引來大批民眾追劇觀光，喚醒大舊時記憶，但全區仍規畫拆除改建公園，在地民眾因此二度發起搶救，目前部分建築列為高雄市歷史建築及文化景觀，106年起高雄市文化局接手修護，已陸續完成建物支撐加固工程、景觀改善工程，其中B棟修復後設為工作站，嘗試策展開放。