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被兒少機構投訴處理不當 屏府發聲明澄清

中央社 / 屏東縣18日電

屏東私立慈幼之家被收容的院生匿名向縣政府檢舉，指前院長在烤肉活動後與朋友喝酒，很晚了還讓院生在旁相陪，縣府調查後勒令停收院生，慈幼向媒體投訴，縣府今發聲明澄清。

位於屏東縣高樹鄉的屏東慈幼之家，收容行為偏差、家庭有狀況及少年法庭判刑的「司法轉向」青少年，是只有7個床位的小型機構，民國100年設立，因輔導多名收容的青少年考上大學，104年曾被評為甲等。

105年慈幼被院生檢舉虐待，前院長（創辦人）黃麗美被起訴，屏東縣政府依法介入輔導，慈幼在去年被考評為「丙等」（每3年考評1次）。

今天CTWANT以「官毀避風港」系列報導，指慈幼輔導青少年有不錯成績，卻因為黃麗美遭到檢舉，在去年2月烤肉時讓5名未成年的院生喝酒，以及未帶病童就醫等情事，去年11月底被縣府勒令停收院生，社工還在清晨帶走院生到別處安置，是一場「烏龍裁處」。

慈幼董事周明湧接受中央社記者訪問時說，當天是類似家庭日的活動院生與志工們一起烤肉，現場並沒有院生喝酒，整件事他們覺得烏龍又弔詭。

縣政府今天發聲明稿表示，慈幼近幾年因兒童照顧品質不佳，去年被衛福部評鑑為「丙等」，縣府專案輔導中，但卻在去年8月中旬接獲機構內院生的匿名檢舉，為了兒少安全才在晨間進行無預警稽查並偕同兒保社工前往慈幼之家進行調查，全程警察陪同都依法行使職權。

社會處長劉美淑接受中央社記者訪問時表示，匿名檢舉的5名院生指出，在活動後很晚的時間，黃麗美與朋友喝酒，要他們在旁邊「坐檯」陪喝酒，讓他們很不舒服。

劉美淑說，「坐檯」是院生的感覺用詞，因檢舉院生中有嘉義縣籍，縣府社工於是與嘉義法院保護官一起展開院生、志工訪談。院生們說，他們並沒有喝酒，只是很晚了還讓他們「陪院長和朋友喝酒」，讓他們不舒服。

至於檢舉信函中有1名簽名院生去年5月才進入慈幼，而烤肉活動是去年2月舉辦，這部分劉美淑解釋，因匿名信的簽名都是「小x」，的確是縣府在核對名字時產生的錯誤。

劉美淑表示，兒少安置機構是暫時需安置或無法回家兒少的避風港，本應以最高規格來與政府共同保護兒少安全並提供適當生活照顧，慈幼涉及違反兒權法相關情事，縣府依法裁處，目前機構已依訴願程序由衛福部審議中。

屏東縣政府 社工
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