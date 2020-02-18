搭公車抽機票做公益 高雄市交通局捐2.5萬給家扶
高雄市政府交通局推出「搭公車做公益抽日本來回機票大獎」活動日前結束，1人參加即捐款1元幫助弱勢，共累計近2萬5千多人參與。局長鄭永祥今捐贈2萬5千元給家扶基金會，傳達乘客及交通局照顧弱勢兒童心意。
交通局表示，基於回饋社會、幫助弱勢，交通局去年與家扶基金會、台灣虎航公司合作「搭公車做公益抽機票大獎」活動，民眾搭公車不但可抽機票，交通局還會依照參加人數，捐款給家扶基金會作公益。
活動日前結束，累計近2萬5千人參加，鄭永祥今代表捐款2萬5千元給家扶基金會，也盼透過活動拋磚引玉，鼓勵更多民眾搭乘公共運具並關懷弱勢團體。
家住台中幸運獲得機票頭獎的陳小姐說，難得來高雄玩，搭了幾次公車，居然幸運中頭獎，還能做公益捐款幫助弱勢兒童，感覺很有意義。
南高雄家扶中心主委盧國冠代表接受捐款，他說，感謝交通局關注社會弱勢兒童需求，也謝謝每位民眾的參與，南高雄家扶中心會好好運用得來不易的資源，讓家扶的孩子能獲得更好的照顧。
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