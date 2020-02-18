金融人卸下西裝當果農 他把蓮霧園改造成績優股

當過銀行行員、保險業務員、證劵分析師的屏東佳冬農友余志忠，11年前厭倦在錢堆打轉的日子，毅然返鄉接手父親的蓮霧園，隔年慘遇88水災，他偕妻重建全毀果園、上農業大學精進栽植理技術，種出紅潤嬌滴、果肉紮實的口感，加上產銷履歷認證，擁有批死忠客戶，採收季宅配常要忙到半夜；他說，務農收入已勝過過去，但腳踏實地不僅比賺錢還快樂，更賺到健康，傳產用心經營，可以變成績優股。

「在我們那個年代，沒有父母希望兒女務農！」55歲的余志忠說，當兵退伍後按照父母的期望，考進被玉山銀行併入的高雄區中小企業銀行行員，親友稱羨不已，每天衝業績的日子感覺不快樂，辭去行員當了一陣子保險業務員，考取時下夯的金融分析師執照，又轉到證券業，但每天心情隨著股價高低起伏、看著大戶用盡心機炒股，對金錢遊戲感到厭倦，決定卸下西裝返郷務務農時，每個人都瞪大了眼。

「滿腔熱血，竟遇上百年大天災！」余志忠說，從小跟著父親種蓮蓩，對栽植不陌生，家中的5分地外，又租了2分地，好不容易有點成果，家中果園卻被88水災的洪水淹沒，現在仍記憶猶新，水退後只能收拾殘局，妻子也辭去幼教工作幫忙，花了3年時間才復原；金融背景告訴他，任何行業都要專業，為精進果園管理技術，上農業大學、勤跑農改場問專家，「別人看到粒粒紅潤飽滿的果實，看不到的背後的投入和付出」。

「建立口碑不難，就是自己敢吃！」他說，施用有機肥並勤修剪枝葉，用嚴謹札實的管理態度，就能種出優質蓮霧，今年產期果農多抱怨裂果多，他卻沒有這個問題，去年再獲得生產履歷認證， 讓人吃得更安心；為分散風險分6批摧花，可從12底採收到隔年5月，一直有固定的中科院、竹科廠商和學校團購客戶，頂級品維持每公斤100元的市場中價位，年收入超過過去，務農一步一腳印的踏實感和健康自在，比賺錢還快樂。