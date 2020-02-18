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日本再增3人確診新冠肺炎 各地疫情一次看

疫情衝擊 六合夜市買氣少5成高捷乘客縮2成

中央社 / 高雄18日電

新冠肺炎疫情延燒全球經濟量能受到衝擊，不少企業處境艱困，高雄捷運公司估計每日運量減少約2成，六合夜市生意一落千丈，只有昔日的5成收入，伴手禮業者也說買氣少逾7成。

新冠肺炎疫情肆虐，民眾減少外出、消費力大減，連帶也影響搭乘大運輸的意願，高捷公司公共事務處長王柏彥今天指出，過去平均日運量約18萬人次，如今運量跌約2成。以往高捷會透過舉辦大型活動衝刺業績，但受到疫情衝擊，高市府宣布取消舉辦大小型活動，高捷也要跟進，3月底前的活動會先停辦或延後。

六合夜市的生意也冷冷清清，六合夜市自治管理委員會主任委員莊其章告訴中央社記者，生意受疫情影響很大，過去一天約5、6萬觀光人次，如今平日剩約1、2萬人次，買氣慘兮兮。

他舉經營的海產粥為例，每天減半備料因應急速冷凍的消費力，看不到防疫終點，很多業者都在苦撐經營，希望景氣寒冬趕快過去。

在高雄市擁有4個販賣據點打狗餅鋪負責人黃姿學表示，伴手禮生意少逾7成，不管是觀光客還是國內消費買氣都緊縮，業者生意陷困境；尤其她於機場、高鐵及台鐵車站的販賣點都面臨慘澹經營的窘境，已經在考慮員工無薪假，盼共體時艱。

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