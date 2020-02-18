快訊

日本再增3人確診新冠肺炎 各地疫情一次看

聽新聞
test
0:00 / 0:00

金門特有的！有專屬博士壁 拿到博士學位可篆刻留名

聯合報 / 記者蔡家蓁/金門即時報導
金門縣政府為鼓勵縣籍碩彥激勵後進，奮發向上，特別在金城石雕公園伯玉亭旁設置「進士牆」、「博士壁」，截至目前為止共有395人上榜。記者蔡家蓁／攝影
金門縣政府為鼓勵縣籍碩彥激勵後進，奮發向上，特別在金城石雕公園伯玉亭旁設置「進士牆」、「博士壁」，截至目前為止共有395人上榜。記者蔡家蓁／攝影

金門，父母親總會鼓勵小孩，要好好讀書將來可以留名刻在「博士壁」，光宗耀祖。金門縣政府為鼓勵縣籍碩彥激勵後進，奮發向上，特別在金城石雕公園伯玉亭旁設置「進士牆」、「博士壁」，截至目前為止共有395人上榜，刻正在開放申請，讓有拿到博士學位的縣民可以申請登錄篆刻。

金門從古至今，文官武將人才輩出，有著「海濱鄒魯」的美譽，依據縣府的資料顯示，宋明清三朝就有50多位的進士，在昔日科舉時代只要能考上進士就能在宗祠家廟晉匾，截至現在已轉變成，只要取得博士學位或晉升將軍就可晉匾。

縣府於89年在金城石雕公園伯玉亭旁設置「博士壁」，將自宋代以來中舉進榜的先賢及民國以來取得博士學位的金門子弟題刻於上，用以激勵後進奮發向上；之後分別在92年、99年、104年增補新增博士登錄，3次篆刻上榜的博士有395位。

教育處表示，他們每年都進行調查「金門縣籍（或原籍）碩彥榮獲國內外博士學位人才」，累計到40至50位後，就會增補新增博士登錄篆刻於「博士壁」，依縣府教育處最新調查統計，到107年止，「博士壁」增補新增博士登錄篆刻人數計有457位，有40多位還沒篆刻上去。

縣府教育處歡迎民眾踴躍提供申請，並請依附表填列取得博士學位人員之學位證書影本、戶籍證明資料，以利審查登錄，以及請提供博士論文二冊，供珍藏於金門縣文化局及朱子祠，讓金門子弟閱覽、學習及發揮承先啟後之模範。縣府教育處洽詢電話：(082)325630~1轉62432。

金門在89年設置博士壁，目前已有將近10面，上面都有歷年的博進士大名與出生自哪個村里。記者蔡家蓁／攝影
金門在89年設置博士壁，目前已有將近10面，上面都有歷年的博進士大名與出生自哪個村里。記者蔡家蓁／攝影
金門的金城石雕公園伯玉亭旁設置「博士壁」，經常會有學子到場察看金門的博士榜，也期許自己未來能榜上有名。記者蔡家蓁／攝影
金門的金城石雕公園伯玉亭旁設置「博士壁」，經常會有學子到場察看金門的博士榜，也期許自己未來能榜上有名。記者蔡家蓁／攝影

金門 文化局
在家安心學 📝 影片教學x線上測驗x線上發問 學習課程免費領取

延伸閱讀

2名小三通入境填假資料失聯 新北協尋郭富文、管永安

因應開學 基隆備妥近4萬片口罩學生應急戰備用

免費政策變浪費 多數教師贊成檢討

免費鮮乳被丟棄 金門擬收費

相關新聞

疫情衝擊 六合夜市買氣少5成高捷乘客縮2成

新冠肺炎疫情延燒全球經濟量能受到衝擊，不少企業處境艱困，高雄捷運公司估計每日運量減少約2成，六合夜市生意一落千丈，只有昔...

金門特有的！有專屬博士壁 拿到博士學位可篆刻留名

在金門，父母親總會鼓勵小孩，要好好讀書將來可以留名刻在「博士壁」，光宗耀祖。金門縣政府為鼓勵縣籍碩彥激勵後進，奮發向上，...

憂汽車隔音太好聽不見警消鳴笛 韓國瑜：研究調整音頻

高雄市長韓國瑜上午出席道安會報後受訪表示，市府願做全國之先，讓智慧交通跟現代化5G結合，做出智慧型交通號誌，另也要實驗調...

金融人卸下西裝當果農 他把蓮霧園改造成績優股

當過銀行行員、保險業務員、證劵分析師的屏東佳冬農友余志忠，11年前厭倦在錢堆打轉的日子，毅然返鄉接手父親的蓮霧園，隔年慘...

加強防疫 高市盼室內活動停或延辦

新冠肺炎疫情延燒，高雄市長韓國瑜昨表示，大、中、小型活動可延期或停辦。高雄市新聞局長鄭照新說，昨討論焦點主要是以室內密閉...

新冠肺炎病毒影響生殖和受孕？ 醫：毫無影響

新冠肺炎疫情嚴峻，有做人工受孕的婦女擔心病毒是否影響受孕和胚胎發育？人工授孕醫師李茂盛指出，卵子、精子和胚胎都不會受到病...

大鵬灣特色餐廳月底收攤 業者停業是為配合這個政策

屏東東港大鵬灣國家風景區BOT廠商去年7月要求解約，國際級賽車場、東方酒店相繼歇業後，區內以2尊大型變形金剛公仔吸客的「...

屏東今晨低溫11.3度 部分蓮霧果樹已凍傷

寒流來襲，屏東地區今天清晨最低溫只有11.3度，春日大漢山上甚至只有2.4度，很多農民一大早就趕到果園察看寒害，蓮霧果農...

旗津漁港第一排船型建築將標租 搶無敵海景手腳要快

高雄旗津觀光資源豐富，每年吸引約400萬人次到訪，高雄市海洋局為促成旗津島中段休閒觀光齊頭並進，將釋出旗津漁港外堤的船型...

蘭花不只當擺飾 屏東九如鄉製成美妝保養品讓人水噹噹

蘭花不只美觀適合擺飾，在皮膚的保養與清潔都有大功效！九如鄉農會與屏東愛蘭協會合作，將黃穗蘭及狐狸尾蘭研發出各式保養美妝品...

「醫護不能淪陷」 高醫設員工關懷門診

國內出現新冠肺炎死亡病例，醫界防疫規格再升級，高醫今起成立「員工關懷門診」，確保醫護人員健康不能「淪陷」。高榮總規定今起只要是肺炎病患，一律收治到負壓病房。高雄長庚副院長林孟志提醒民眾，杜絕社區感染，一定要勤洗手。

韓國瑜：高市大中小型活動停辦

高雄市長韓國瑜昨天主持市府新冠肺炎應變指揮中心會議，指示經濟發展局調查百業經濟受到衝擊情況，了解銀行有無對企業抽銀根，必要時給予幫助。

熱門新聞

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。