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金門特有的！有專屬博士壁 拿到博士學位可篆刻留名
在金門，父母親總會鼓勵小孩，要好好讀書將來可以留名刻在「博士壁」，光宗耀祖。金門縣政府為鼓勵縣籍碩彥激勵後進，奮發向上，特別在金城石雕公園伯玉亭旁設置「進士牆」、「博士壁」，截至目前為止共有395人上榜，刻正在開放申請，讓有拿到博士學位的縣民可以申請登錄篆刻。
金門從古至今，文官武將人才輩出，有著「海濱鄒魯」的美譽，依據縣府的資料顯示，宋明清三朝就有50多位的進士，在昔日科舉時代只要能考上進士就能在宗祠家廟晉匾，截至現在已轉變成，只要取得博士學位或晉升將軍就可晉匾。
縣府於89年在金城石雕公園伯玉亭旁設置「博士壁」，將自宋代以來中舉進榜的先賢及民國以來取得博士學位的金門子弟題刻於上，用以激勵後進奮發向上；之後分別在92年、99年、104年增補新增博士登錄，3次篆刻上榜的博士有395位。
教育處表示，他們每年都進行調查「金門縣籍（或原籍）碩彥榮獲國內外博士學位人才」，累計到40至50位後，就會增補新增博士登錄篆刻於「博士壁」，依縣府教育處最新調查統計，到107年止，「博士壁」增補新增博士登錄篆刻人數計有457位，有40多位還沒篆刻上去。
縣府教育處歡迎民眾踴躍提供申請，並請依附表填列取得博士學位人員之學位證書影本、戶籍證明資料，以利審查登錄，以及請提供博士論文二冊，供珍藏於金門縣文化局及朱子祠，讓金門子弟閱覽、學習及發揮承先啟後之模範。縣府教育處洽詢電話：(082)325630~1轉62432。
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