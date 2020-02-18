罰陸配搭高鐵防疫不同調 高市：將參酌中央意見

一名陸配14日晚上搭乘高鐵返回高雄，高市府以違反居家檢疫搭乘大眾運輸工具擬開罰15萬元，但是中央不同調。市府新聞局長鄭照新今天表示，將參酌中央意見做綜合考量。

市府衛生局長林立人及鄭照新於今天的市政會議之後接聯訪做上述回應。

陸配14日晚上從松山機場人境後返回高雄，在機場收下「居家檢疫通知書」，上面載明不能搭乘大眾運輸系統；但是當事人仍搭乘高鐵到左營站，當晚衛生局派員到陸配家門口堵人並開立違反傳染病防治法案件舉發通知書，以違反傳染病防治法將裁罰新台幣1萬元到15萬元。

當晚中央流行疫情指揮中心認為未考量民眾的需要，無論居家檢疫或隔離，在返家或住宿地點過程中，並沒有禁止搭乘大眾運輸，開罰的部分會跟高雄市衛生局進行討論。

林立人指出，已開出舉發通知書，民眾可以透過行政救濟申訴，將綜採相關理由做研判是否裁罰。

鄭照新盼中央和各縣市政府審慎討論，做通則性規範；至於是否撤銷罰單一事，鄭照新表示，會參酌中央的意見做綜合性考量。