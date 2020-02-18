加強防疫 高市盼室內活動停或延辦

新冠肺炎疫情延燒，高雄市長韓國瑜昨表示，大、中、小型活動可延期或停辦。高雄市新聞局長鄭照新說，昨討論焦點主要是以室內密閉式的空間為主，戶外的開放性空間，會加強防疫措施。

高雄市衛生局長林立人說，高雄2月4日停泊的威士特丹號郵輪，有一位確診個案後續到景點遊玩，但到哪些地方，這部分中央流行疫情指揮中心還在查證當中。

林立人說，中央流行疫情指揮中心有指導後續的防治規範，重點就是假設遊客有到室內展場裡，是室內密閉空間的話，只要有近距離的接觸，如2公尺內的近距離接觸，有15分鐘以上，接觸的人沒戴口罩的話，就要納入居家隔離的對象到今天為止。

林說，如果是戶外，中央流行疫情指揮給的指導意見，是說近距離的2兩公尺以內的接觸15分鐘以上，在戶外流通的空間裡，假設沒有戴口罩的話，要接受14天的自主健康管理規範。

林說，另市府在昨天應變會議裡面提出，希望再增強防疫的規範，如室內的密閉活動，有大中小型的活動能夠停止辦理或延期辦理，希望能減低社區感染或社區傳播風險。

林說，昨天是原則性的宣誓，代表就是市府很重視防疫，願意投入更多的防疫作為。至於怎樣規範，這周四下午跨局處會議會去檢討。

鄭照新說，昨天市長提到，如東京馬拉松這種幾萬人同時在一個地方，這種運動或賽事的模式到底適不適合，要做一個考量，但全國各地現在也有一些類似的大型活動，比如燈會等，所以這部分還要跟其他各縣市一起來協調，看看是不是有比較一致性的標準。

鄭說，大型活動是在講如慢跑這樣的賽事，是不是要加強防疫措施，其他包括內門宋江陣的傳統節慶活動，比較不是昨天所指涉的焦點。