潘孟安推薦屏東檸檬新吃法 沾咖啡粉加紅糖

屏東產檸檬也產咖啡，縣政府粉絲專頁「i屏東 愛屏東」PO出縣長潘孟安首度嚐檸檬片沾咖啡粉加紅糖，只見他一口接一口，最終結論「不錯」，向大家推薦屏東農產突圍新吃法。

潘孟安經常在縣府粉專推廣屏東農產品，雖然檸檬還沒到產期，但屏東檸檬面積1853公頃，占全台7成，有不少也外銷到中國大陸，產期雖還沒到，但在屏東食品業者推薦下，潘孟安在粉專分享屏東農產的「突圍吃法」檸檬片沾屏東咖啡粉加紅糖。

潘孟安首嚐屏東檸檬沾咖啡粉加紅糖，全程在「i屏東 愛屏東」中直播，一開始潘孟安說，「檸檬片沾鹽巴最好吃，不騙你」，對西式的檸檬片沾咖啡粉加紅糖看起來是信心不足，但開始嚐試後，他一口接一口，仔細的品嚐首度接觸的新風味，最終結論是「不錯」。

分享這種吃法的食品業者李明芳告訴潘孟安，現在種咖啡的屏東原住民也開始在嚐試這種新吃法，潘孟安很驚訝的說「真的喔」。

不少網友留言分享訊息，一名網友分享食譜指這在義大利叫「檸檬札片」（Mafia）；另一名網友則分享自己的創意吃法「檸檬片加冰糖、加咖啡粉，再淋上幾滴威士忌」，集合了酸（檸檬）、甜（冰糖）、苦（咖啡粉）、辣（威士忌），我稱它叫做『人生滋味』」。

屏東農產的突圍新吃法，獲得不少迴響，李明芳說，自己所住的竹田鄉是屏東檸檬的主要產地之一，但這2年檸檬的價格都不是太好，她分享這種南部人比較不熟悉的西式檸檬吃法，希望能協助促銷屏東檸檬和咖啡。

「檸檬片沾咖啡粉加紅糖會是什麼風味？」李明芳說，可以用近2年流行的咖啡加檸檬汁的西西里咖啡來想像，檸檬片沾咖啡粉加紅糖因為有咀嚼的口感，在西式餐點裡是用來清口的方式。咖啡粉不限哪種咖啡，紅糖可用紅砂糖或紅冰糖，有顆粒的口感較佳，吃的時候，檸檬片的一面要沾滿咖啡粉，另一面沾滿紅糖，這樣最好吃。