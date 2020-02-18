馬祖防疫工作納入縣府主管會報提升疫情防治
因應嚴重特殊傳染性肺炎，連江縣疫情指揮中心除機動性召開相關會議之外，連江縣政府在防疫期間納入每週主管週報討論，統合橫向聯繫及加強執行，共同守護無疑似病例，無確定病例。
目前連江縣疫情仍為無疑似病例，無確定病例，根據最新報告，具感染風險追蹤管理包括居家檢疫新增3人，累計22人（南竿18人、東引3人、西莒1人）；中港澳4日前入境有症狀者主動健康追蹤3人已解除；中港澳旅遊史就醫統計新增2人，共21人次，其1人為居家檢疫個案症狀就醫，X光無肺炎，檢體已於16日寄出。
連江縣立醫院提報因應COVID-19肺炎計畫，主要是負壓隔離病房及一般隔離病房空間規劃、人力及防護裝備。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言