馬祖防疫工作納入縣府主管會報提升疫情防治

因應嚴重特殊傳染性肺炎，連江縣疫情指揮中心除機動性召開相關會議之外，連江縣政府在防疫期間納入每週主管週報討論，統合橫向聯繫及加強執行，共同守護無疑似病例，無確定病例。

目前連江縣疫情仍為無疑似病例，無確定病例，根據最新報告，具感染風險追蹤管理包括居家檢疫新增3人，累計22人（南竿18人、東引3人、西莒1人）；中港澳4日前入境有症狀者主動健康追蹤3人已解除；中港澳旅遊史就醫統計新增2人，共21人次，其1人為居家檢疫個案症狀就醫，X光無肺炎，檢體已於16日寄出。

連江縣立醫院提報因應COVID-19肺炎計畫，主要是負壓隔離病房及一般隔離病房空間規劃、人力及防護裝備。