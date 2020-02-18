開學在即 馬防部協助地區學校完成消毒
開學在即，為防範嚴重特殊傳染性肺炎疫情，馬祖軍方完成縣內各級學校在開學前校園全面消毒，維護師生健康。連江縣政府教育處也表示，在疫情緩和之前，各校每週至少一次澈底消毒。
馬祖防衛指揮部日前派遣化學兵部隊前往連江縣轄下各級學校進行噴灑消毒作業，主要消毒區域包括教室、走廊、廁所、餐廳以及禮堂，並加強電梯按鈕、手扶梯、門把等處，於開學前確實完成校園環境的消毒管控，讓學生能安心向學，平安健康。
馬防部指揮官章元勳表示「防疫視同作戰」，面對全球重大疫情災害，國軍保衛民眾安全責無旁貸，全體官兵一同守護馬祖。
縣長劉增應也感謝馬防部官兵全力協助地方衛生管理，降低感染風險。他也提醒民眾，應做好自主健康管理，減少密閉空間活動，並加強個人保健作為，勤洗手、保清潔，以確保開學後校園教學安全，共同攜手度過難關。
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