新冠肺炎病毒影響生殖和受孕？ 醫：毫無影響

新冠肺炎疫情嚴峻，有做人工受孕的婦女擔心病毒是否影響受孕和胚胎發育？人工授孕醫師李茂盛指出，卵子、精子和胚胎都不會受到病毒的危害，但仍應做好防疫，保護好自己的健康才是最重要的。

李茂盛說，因為疫情嚴峻，有正在做人工授孕的夫妻擔心，萬一受到感染，病毒是否會進入體內的生殖系統或是跑到卵巢內，影響到卵子的品質，以及生下來的小孩會有冠狀病毒留存在身上？

他指出，不管是婦女的卵巢或是男性的睪丸，都擁有強大的保護層，所以新冠肺炎病毒不會影響到原有的功能，也不會影響受孕能力，更不會傳染給肚裡的胎兒。

李茂盛說，不孕夫妻雖然不用擔心及害怕病毒會影響受孕和生殖，但仍應該做好防疫措施；有相關旅遊史、接觸史的人，一定要主動通報及遵守隔離規定，以保護自己和他人的健康。