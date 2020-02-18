大鵬灣特色餐廳月底收攤 業者停業是為配合這個政策

屏東東港大鵬灣國家風景區BOT廠商去年7月要求解約，國際級賽車場、東方酒店相繼歇業後，區內以2尊大型變形金剛公仔吸客的「變形特區」素食餐廳、民宿，經營7年後，宣布將於228連假後吹熄燈號；徐姓業者說，結束營業和衝擊消費的新冠肺炎疫情無關，而是承租地屬於汙水處理用地，縣府要收回興建汙水處理場，2尊大型變形金剛已有人收購。

徐姓業者7年前租下鵬灣跨海大橋西側的用地開餐廳推廣蔬食，為營造特色，自泰國蘇美島引進當地藝術家以廢五金打造的2尊變形金剛，花費50萬元從國外引進「柯博文」和「大黃蜂」，搭上電影風潮，取名「變形特區」；茹素的溫文和變形金剛的剛毅產生的反差，產生吸客效益，成為親子和素食愛好到東港必去的素食餐廳之一。

業者日前在官網宣布將於228連假結束後停止營業，粉絲不捨留言「可惜」、「不能接受」、「少了一個大人可以放鬆、小孩可以放電的好去處」，也引發是受這波新冠肺炎疫情衝擊消費的聯想；徐姓業者說，農曆年後進入淡季，又遇到新冠肺炎疫情延燒，生意確實不好做，但結束的主因是承租地要還給縣府，他也已經多次爭取延長了。