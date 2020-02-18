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屏東今晨低溫11.3度 部分蓮霧果樹已凍傷
寒流來襲，屏東地區今天清晨最低溫只有11.3度，春日大漢山上甚至只有2.4度，很多農民一大早就趕到果園察看寒害，蓮霧果農王瑞雄說，屏東的蓮霧大約已採收了8成，不過還是有果樹的葉片遭凍傷，可能影響下一波果實的大小；佳冬農會總幹事林淑玲也說，這一波寒害的影響尚待觀察，不過幾天前才出現焚風，現在又遇到寒流，一熱一冷對農民來說，確實是大考驗。
在屏北地區種蓮霧的王瑞雄說，今年的蓮霧採收提前，目前有將近8成均已採收，這一波寒流的影響程度尚待觀察，一早巡視果園已發現有部分果樹的葉子及果實遭凍傷，可能會影響一下波蓮霧的果實大小。
其實農民面對的不只這一波寒流，在寒流來襲前，前幾天屏東地區還刮起焚風，也就是農民所謂的「透南風」，從南到北的農民都被吹得「憂心陣陣」，佳冬鄉農會總幹事林淑玲形容「像吹颱風一樣」，吹得農民煩惱不已。
她說，目前佳冬蓮霧剛好是斷層，上波才收成，下一波要到2月底3月初才採收，當下的成熟果不多，不過這一熱一冷對蓮霧難免造成影響，實際影響程度可能還要過兩天才看得出來。
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