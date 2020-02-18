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罷韓連署書分類造冊 百名志工日夜接力

中央社 / 高雄18日電

罷免高雄市長韓國瑜連署書已達到30萬份目標，公民團體提早啟動分類造冊，有百名志工在「秘密基地」從檢視、編碼開始分類造冊，日夜接力，盼早日完成罷免任務。

台灣基進新聞部副主任張博洋今天接受電話採訪指出，百名志工協助連署書的整理作業，有學生、上班族、家庭主婦等，因為他們熱心，讓罷免案及連署書的分類工作順利進行。

為了確保「秘密基地」的安全，公民團體不讓媒體前往採訪，17日深夜以直播方式曝光並說明作業情形。

罷韓提案法定領銜人陳冠榮、張博洋透過鏡頭介紹「秘密基地」及相關分類作業情形，包括連署書的檢視、分里、編碼及造冊流程。

陳冠榮說明，完成分里、編碼之後將50份連署書裝訂成冊，再加裝封面編碼，過程繁瑣嚴謹，所幸有熱心志工投入。當直播鏡頭游移到左營區果貿里，他表示，估算果貿里約300到400份連署書。

張博洋指出，類似整理造冊的據點5到6處，有逾百名志工日夜接力造冊，繁瑣的造冊仰賴志工，有學生、上班族及阿公阿嬤等。為了確保造冊基地安全，門禁及人員進出都要嚴格管制、24小時保全，連署書整理也全程監視錄影，慎防遭到破壞。

張博洋特別展示介紹民眾贈送的「滅火寶」，於緊急狀況投擲，可迅速滅火，確保重要文件完好。

曝光秘密基地整理連署書的情形，陳冠榮不忘提醒尚未連署或送交連署書民眾手腳要快，才能一起參與連署罷韓的歷史任務，連署及收件到3月中旬；盼民眾踴躍連署，衝刺連署書達48萬份。

公民團體預計第二階段連署書於3月中旬送交選委會，依據選罷法規定，要在40天內完成查核罷免案；選委會公告罷免二階成案後，要在20至60天內辦理罷免投票

公民團體預估罷免投票可能時間是6月24日或6月27日之間。

高雄市公民數約228萬人，依據選罷法規定，罷免第二階段要有10%以上選民簽署；第三階段投票，同意罷免票數需多於不同意罷免，且同意票數達原選舉區選舉人總數的1/4以上（約需逾58萬票）。

罷免 公民團體 投票
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