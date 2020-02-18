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旗津漁港第一排船型建築將標租 搶無敵海景手腳要快
高雄旗津觀光資源豐富，每年吸引約400萬人次到訪，高雄市海洋局為促成旗津島中段休閒觀光齊頭並進，將釋出旗津漁港外堤的船型建築物招租，今天在旗津區公所三樓舉辦招租說明會。
旗津漁港外堤矗立的船型建築物（原海洋探索館）因緊鄰著高雄港主航道，擁有絕佳的港灣視野，是全市少見港區第一排建築，高雄市海洋局為促進旗津地區觀光發展，推廣海洋休閒產業，2月14日起上網公告標租。
海洋局表示，旗津漁港位於旗津島中段，鄰近風車公園及旗津區公所，周邊觀光資源豐富，漁港也是高雄沿近海漁業中心，有批發魚市場及以百元著稱的「萬二」海鮮餐廳，適合休憩、採購及品嘗現撈海鮮美食。
這次開放招租的旗津漁港外堤船型建築，位在港區第一排，建物延伸至港灣，可一覽高雄無敵海景。內部設施完善、空間寬敞可塑性高，可從高處飽覽港區風光，或在廊道欣賞航道大船磅礡氣勢，感受高雄港多元風貌。建物外也設有景觀步道，遊客可放慢腳步，享受海風吹拂。
海洋局表示，今天在旗津區公所有場招租說明會，招租案至年3月2日下午5點30分截止領、投標，次日上午10點30分開標，經政府登記有案的公司行號，及有能力承租的自然人、法人、機構或團體，可踴躍 參與投標。投標資料可上海洋局官網下載或到海洋局秘書室領取，有問題可洽07-5716764劉小姐。
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