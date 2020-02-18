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蘭花不只當擺飾 屏東九如鄉製成美妝保養品讓人水噹噹

聯合報 / 記者江國豪／即時報導
狐狸尾蘭含豐富的多醣體，有活化細胞及很強的保溼功能。記者江國豪／攝影
狐狸尾蘭含豐富的多醣體，有活化細胞及很強的保溼功能。記者江國豪／攝影

蘭花不只美觀適合擺飾，在皮膚的保養與清潔都有大功效！九如鄉農會與屏東愛蘭協會合作，將黃穗蘭及狐狸尾蘭研發出各式保養美妝品，九如鄉農會總幹事龔泰文說，黃穗蘭經試驗具有不錯的清潔功效，愛美的民眾可以試試看，也歡迎大家蘭花節一起來賞花。

屏東九如鄉北玄宮每年玄天上帝聖誕前夕都會舉辦台灣蘭花節，今年將黃穗蘭及狐狸尾蘭研發出各式保養美妝品，是今年蘭花節限定商品。

龔泰文說，狐狸尾蘭含豐富的多醣體，有活化細胞及很強的保溼功能，切花可保持一個月，香氣也是所有蘭花中最香的，非常適合研發保養美妝品。另外，為補足狐狸尾蘭清潔功能不夠強的弱點，加入具有清潔功能的黃穗蘭，效果非常好。

然而狐狸尾蘭易有病蟲害，葉片易感染，必須用溫室無毒栽培，以天然肥料強化植株並透過生物製劑防治病蟲害，目前種植的1500株狐狸尾蘭每年可採收30至40公斤鮮花，和黃穗蘭一起萃取純露後，可製作精華液、緊緻霜、面膜、洗髮精、沐浴乳、手工皂等產品。今年共生產500組蘭花節限定商品，已在九如鄉農會上市，另外3月22日至29日於北玄宮舉辦的台灣蘭花節也有販售。

龔泰文說，今年黃穗蘭開得很好，以往每盆開花約50梗，今年可開到100梗，仙履蘭也開得很漂亮。蘭花節將展出1000盆以上的蘭花，民眾賞蘭外也能購買限量商品及各種農特產品。

黃穗蘭具有清潔皮膚功能。記者江國豪／攝影
黃穗蘭具有清潔皮膚功能。記者江國豪／攝影
九如鄉農會與屏東愛蘭協會合作，將狐狸尾蘭和黃穗蘭一起萃取純露後，製作成精華液、緊緻霜、面膜、洗髮精、沐浴乳、手工皂等產品共500組。記者江國豪／攝影
九如鄉農會與屏東愛蘭協會合作，將狐狸尾蘭和黃穗蘭一起萃取純露後，製作成精華液、緊緻霜、面膜、洗髮精、沐浴乳、手工皂等產品共500組。記者江國豪／攝影

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