免費政策變浪費 多數教師贊成檢討

「免費只會造成浪費！」金門某國中陳姓教師說，現在金門的孩子太幸福了，營養午餐與鮮乳都是免費，他就看過學生不喝鮮乳，直接把它拿來惡作劇，包括倒在抽屜發臭，甚至直接往校園後山丟，「奶洗」學校後山，不時傳來陣陣惡臭。金門縣教師協會理事長劉雋迪表示，真的接獲很多教師反映，他認為這項政策有必要檢討，給有需要的人，而不是無謂的浪費。

「每次周2、周4免費供應鮮乳的日子，你會發現運送鮮乳的籃子，永遠剩下一堆…」陳姓老師說，一般幼兒園的小孩比較乖，都會乖乖喝掉，但國小高年級與國中生，可就花招一堆。

劉雋迪說，免費喝鮮乳，容易讓孩子認為「不拿白不拿」形成浪費，也讓孩子不懂得珍惜，「這是失控的社會福利」，劉雋迪說，免費鮮乳政策有必要好好探討，讓牛奶送給真正需要的人，才有助建立孩子正確的價值觀。

也有國小與幼兒園的教師認為每天喝鮮乳的時間，是孩子最幸福的時刻，如果要去登記或繳費，可能會讓家庭收入不豐的學子感受不同待遇；部分家長認為，現在政府鼓勵生育，如果要開始收費，是否增加家長負擔，值得考量。