高市府鳳山中心周邊停電 影響逾5000戶

新冠肺炎疫情持續延燒，台灣各廟宇的會香、遶境活動也受影響；主祀媽祖的屏東縣恆春天后宮，原定3月14、15日前往北港朝天宮會香二天一夜行程，因新冠肺炎疫情持續延燒，為隨香信眾的健康安全著想，管理委員會決議取消，等疫情控制，擇日另向媽祖擲筊決議日期，媽祖生日的鎮內遶境活動亦然。

2020-02-17 18:15