高市府鳳山中心周邊停電 影響逾5000戶
衛武營藝術中心自備變壓器今天故障，波及兩處饋線同時跳脫停電，影響主要用戶包括衛武營藝術中心、高雄市府鳳山行政中心等，經台電鳳山區處派人搶修後約於10多分鐘後復電。
台電公司鳳山區處表示，下午4時14分高雄衛武營藝術中心自備變壓器故障，造成過埤D/S及鳳農D/S67兩饋線同時跳脫停電，影響停電戶數5698戶。
停電區域包括高雄市鳳山區五權南路、文武街、文學路、光復路二段、南京路等一帶，停電重要用戶衛武營藝術中心、高雄市政府鳳山行政中心等，市長韓國瑜辦公室也停電，很多辦公人員被突如其來的停電嚇一跳，市府技工隨即啟動發電機應急。
台電鳳山區處獲報後派出多組搶修人員進行搶修，陸續於下午4時28分復電。
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