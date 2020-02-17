護樹團體批百年鳳凰木遭砍除 地主指會危害公安

高雄市歷史建築逍遙園旁有一株約百年鳳凰木，高雄愛樹人協會今天發現鳳凰木遭人挖起砍除。土地所有權人國產署南區分署表示，因接獲通報指斷枝會危及公安，老樹解編後砍除。

繼高雄市中崙國中砍校樹、舊龍華國小內樹木被濫砍等爭議後，高雄愛樹人協會團長莊傑任今天指出，位於逍遙園旁一株約百年鳳凰木，協會已提出保存共榮方案，卻遭人砍除。

莊傑任表示，起先以為這株鳳凰木是被高雄市政府先解編珍貴老樹、失去法律保護後，準備移植它處；不料，鳳凰木最後竟是遭人挖起砍掉，「非常惡劣」。

這株鳳凰木植栽在財政部國有財產署南區分署所有土地上，南區分署指出，去年11月當地里長通報，指這株鳳凰木在某日沒有風雨的凌晨發生斷枝掉落砸到民宅等狀況，基於恐危及公眾的生命及財產安全考量，同時也可能會影響到逍遙園歷史建築，向高雄市政府農業局辦理珍貴老樹解編後，僱工砍除。