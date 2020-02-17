天氣好冷！韓國瑜為長輩打菜 叮嚀「穿暖一點」

高雄市旗山南新社區關懷據點每周運作5天，天天規畫豐富課程照顧社區長輩，甚至有高齡 105 歲的志工阿嬤不願退休，成效深受外界肯定。今天中午，高雄市長韓國瑜到據點探望長輩，陪同阿公、阿嬤唱歌與吃飯，場面相當溫馨。

南新社區在95年6月開辦社區照顧關懷據點，曾獲得衛福部評鑑全國社區卓越獎，107年7月1日成為C級巷弄長照站。

高雄市長韓國瑜肯定關懷據點可延緩長輩老化，今天到南新社區據點關心長輩，陪伴百歲人瑞李柯梗合唱台灣民謠「望春風」，中午還替長輩們打菜。韓國瑜貼心叮嚀長輩說，近日氣溫驟降，希望大家穿暖一點，目前肺炎疫情讓大家心理害怕，除戴口罩外，長輩們也要多活動、唱歌，記得保持心情愉快。