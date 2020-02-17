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新冠疫情影響全台捐血量 高雄縣醫師公會發動捐血

聯合報 / 記者王昭月／高雄即時報導
高雄縣醫師公會今天響應捐血活動。圖圖／高雄縣醫師公會提供
高雄縣醫師公會今天響應捐血活動。圖圖／高雄縣醫師公會提供

新冠肺炎疫情影響，很多捐血人卻步，導致全台捐血量驟減，高雄縣醫師公會為此號召會員今天結伴捐血，理事長王宏育打趣地說，趁還沒社區感染前，我們還可以多做一起事情。

由於正值寒假又有血荒，中華民國會計師公會、律師公會、醫師公會及牙醫師公會等四大全國聯合會偕玉山銀行聯合舉辦「春暖人間」捐血日，今天在高雄捷運三民捐血室、捷運鳳山捐血室及漢神巨蛋，同步接受捐血。高雄縣醫師公會約十多名會員，近午就近到鳳山捐血。

這次捐血活動有兩大福利，除醫師公會贈送捐血的醫師每人250的禮券，高雄縣醫師公會也計畫邀捐完血的會員，到附近牛排館用餐順便聯誼，費用由公會買單。不過由於今天也要發放口罩，高縣醫師公會決定每人發放一張西堤餐券作為鼓勵，算是共盡社會責任。

高雄縣醫師公會理事長王宏育表示，他在馬偕醫院、高雄市立聯合醫院服務的時候，常因病人的需要，向捐血中心要求供血，甚至要求洗滌紅血球，回到岡山開業後，便到岡山捐血中心捐了好幾次血，覺得很有意義， 也當作「回饋」。

他說，每年寒假台灣都會缺血，所以醫師公會全聯會和律師、建築師、會計師、牙醫師、中醫師都會舉行六師聯合捐血救人公益活動，今年他第一個報名，也鼓勵大家響應。

響應「六師」捐血活動，高雄縣醫師公會理事長王宏育（見圖），帶頭響應。圖／高雄縣醫師公會提供
響應「六師」捐血活動，高雄縣醫師公會理事長王宏育（見圖），帶頭響應。圖／高雄縣醫師公會提供
高雄縣醫師公會旗下會員醫師，今有十多人挽袖捐血。圖／高雄縣醫師公會提供
高雄縣醫師公會旗下會員醫師，今有十多人挽袖捐血。圖／高雄縣醫師公會提供

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