天氣回暖蓮霧寒害持續發生 邱議瑩爭取專案補助

上波寒流來襲，高雄六龜蓮霧遭受嚴重寒害，連日來遲發性農損加劇，立委邱議瑩爭取農委會專案補助。農糧署南區分署長姚志旺表示，高雄、屏東都是蓮霧重要產區，六龜蓮霧寒害相對嚴重，不過近日又有低溫來襲，將持續關注兩地農損情況，若達災損門檻立即開案補助。

元月底至2月初的低溫造成六龜蓮霧受損，高市農業局統計，寒害面積61公頃、損失約385萬元，初期損害未達農業天然災害現金救助門檻。近日農損情況持續發生，今天下午，立委邱議瑩邀農糧署南區分署長姚志旺、高市府農業局副局長王正一、六龜區長楊孝治、六龜農會總幹事邱蘭英等人前往蓮霧園勘災。

王正一指出，六龜蓮霧總面積350公頃，無收穫面積須達5％才有補助，初期災損未達救助門檻；近日天氣回暖後仍有遲發性農損出現，比如套袋內小果落果，以及大果外型受損或出現斑點，果品因此失去商品價值，加上遲發性災損，應該已經達到救助標準。

邱議瑩替農民請命，她說，蓮霧災損嚴重，農委會應該要用專案處理，希望農委會盡快研擬方案並公告，蓮霧農民才能早日安心栽種；建議農民先拍照存證，以利後續申請作業。