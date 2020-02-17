疫情衝擊大 韓國瑜要求經發局調查各行業經濟影響

高雄市長韓國瑜今主持市府「嚴重特殊傳染性肺炎」第一級第八次應變指揮中心會議，會後宣布經發局將針對百業展開經濟情況調查，也會了解銀行有無對企業抽銀根的狀況。

韓國瑜表示，將請經發局對中小企業、商圈、夜市、會展、餐廳及文創工作者，進行地毯式調查，了解經濟收入是否產生困難，也要了解有沒有銀行抽銀根。在地的高雄銀行也共體時艱，會對貸款的中小企業盡量予以通融，共度困難。

韓國瑜說，防疫會議中也決定，高市所屬的大中小型活動，只要是人數多、密閉式的活動，全部停止或延期，「影響會非常的大，各局處要請各受邀或演出單位支持」。因應開學在即，教育局長吳榕峯也將到各級學校巡迴座談，針對防疫準備工作與學校交換意見。

韓國瑜說，本土第一例死亡個案出現，造成國人心理壓力很大，防疫工作、心理狀態及物資需求，一定會水漲船高。高市各醫院經盤點，有164間負壓病房，一旦疫情出現，就會騰出收治相關病患；市府未來防疫工作會抓得更緊，希望市民能與市府配合。

韓國瑜表示，衛福部長陳時中壓力很大，負荷已不是一個衛福部能負擔的，希望國人同胞能夠遵守指揮，全力配合，一起來打贏這場防疫戰。