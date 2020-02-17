大老闆淪街友 「方舟」協會助他翻轉人生

高市方舟就業服務協會開辦街友就業輔導，多年來成功媒合上百名街友，經職訓重返職場，結束流浪人生，生命獲得翻轉。64歲男子陳寬裕原本家境富裕，經商有成，後來因生意失敗淪為街友。方舟就業協會鼓勵就職，短短3個月當上保全組長。

高雄官方列冊的街友達351人，平日聚居三民公園、中都濕地公園、北門公園等地，他們餐風露宿，常因衣衫襤褸、氣味難抑，讓人r退避三舍。民國105年高雄市方舟就業服務協會承接街友就業輔導專案，深入市井協助，每年約30人重返職場，生命獲得翻轉！

陳寬裕出身富裕家庭，原本經商有成，後來生意失敗、愛妻又病故，從「人生勝利組」一夕淪為街友，在街頭流浪4、5年，平日以公園與不打烊的速食店為家，後來勉為其難向街友中心求助，遇上方舟就業服務協會輔導員潘雨雯，找到一份保全工作，他把握得來不易的機會，短短三個月就升上組長，人生豁然開朗。

方舟協會理事長王姿琦表示，街友們蹺家理由不一而足，各有生命故事，當年勞工局認為方舟「是信耶穌的」，具宗教熱誠，也許有機會突破瓶頸，沒想到他們勇敢承接後，竟成功打入街友圈。

不同於社政單位著重街友安置及發放物資解決溫飽，方舟是由社工深入車站、公園直接找人，建立關係後再輔導形象改造、媒合就業。

「與其給魚，不如給釣竿」王姿琦說，多數街友不知道他們的人生該怎麼辦，須不斷開發他們的工作意願與潛能，再媒合容易入手的清潔等工作，助他們重返職場。

就服員潘雨雯說，許多街友上工的第一個月常打退堂鼓，主要是怕去工作，就不能到社福機構領餐或擺在公園的家當會被偷，除此，他們缺乏就業的交通及通訊工具，進到職場又要面對人際關係，輔導上會更棘手。

高雄市勞工局訓練就業中心主任楊茹憶表示，為協助街友順利重返職場，方舟就輔專案甚至編「治裝費」，幫街友改造門面。