新冠肺炎疫情燒不停 廟宇會香遶境也要讓它

新冠肺炎疫情持續延燒，台灣各廟宇的會香、遶境活動也受影響；主祀媽祖的屏東縣恆春天后宮，原定3月14、15日前往北港朝天宮會香二天一夜行程，因新冠肺炎疫情持續延燒，為隨香信眾的健康安全著想，管理委員會決議取消，等疫情控制，擇日另向媽祖擲筊決議日期，媽祖生日的鎮內遶境活動亦然。

農曆2月初2（2月24日）是土地公生日；主祀土地公的屏東縣車城福安宮和恆春高山巖福德祠，分靈到全國各地的土地公都要回家祝壽慶生，上周六日各地神尊組成進香祝壽團，陸續排隊進香，預料在土地公生日當天和前一天達到上萬人的高峰。