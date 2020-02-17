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澎湖一名檢疫男子外出趴趴走 縣長震怒下令重罰

聯合報 / 記者徐白櫻／高雄即時報導
台灣首例感染新冠肺炎的死亡人士是計程車司機，澎湖縣府今起贈送口罩給計程車司機，並派員加強宣導。圖／澎湖縣府提供
台灣首例感染新冠肺炎的死亡人士是計程車司機，澎湖縣府今起贈送口罩給計程車司機，並派員加強宣導。圖／澎湖縣府提供

新冠肺炎疫情持續發燒，澎湖全縣共有34人居家檢疫，一名男子經常不接關懷電話，且會違法外出趴趴走。澎湖縣府今天召開防疫會議，男子違規舉動引發縣長賴峰偉震怒。縣府衛生局表示，男子行徑可處新台幣1萬元以上、15萬元以下罰鍰，將依據事證開單裁罰，若成案將是澎湖首位被主管機關裁罰的人。

為防堵新冠肺炎，民眾若有中港澳旅遊史，返台後必須接受14天居家檢疫。澎湖縣府衛生局統計，全澎湖有34人在家實施居家檢疫，村里長或村里幹事每日撥打電話詢問健康狀況，警察局也會在住家附近設置巡邏箱。

澎湖縣府今天召開防疫會議，會議中得知，馬公市一名男子在2月6日循小三通返回澎湖，依規定須居家檢疫，不過男子以睡覺為由，經常不接里長或里幹事電話，甚至會在檢疫期間違規外出。

賴峰偉表示，居家檢疫者應該確實遵守規定，公權力不容許挑戰，衛生局應依據《傳染病防治法》嚴懲。衛生局表示，依規定可處新台幣1萬元以上、15萬元以下罰鍰，將提報相關事證提送中央防疫指揮中心討論，一定會依法裁罰。

另方面，台灣出現首起新冠肺炎死亡病例，死者是白牌計程車司機。縣長賴峰偉另指示衛生局、旅遊處贈送全縣計程車司機每人2片口罩，並展開健康宣導以因應疫情變化。

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