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議員養雞場遭廢照不死心 重啟爐灶被打槍

聯合報 / 記者潘欣中／屏東縣即時報導
屏東縣枋寮鄉樂樂等5場養雞場飄臭惹民怨，縣府去年底依違反畜牧法註銷畜牧場登記證書，業者歇業後，月前以5場合併為1場的名義，於原址再向枋寮鄉公所申請要重啟爐灶，公所以雞場土地產權仍有爭議依法駁回。圖／讀者提供
屏東縣枋寮鄉樂樂等5場養雞場飄臭惹民怨，縣府去年底依違反畜牧法註銷畜牧場登記證書，業者歇業後，月前以5場合併為1場的名義，於原址再向枋寮鄉公所申請要重啟爐灶，公所以雞場土地產權仍有爭議依法駁回。圖／讀者提供

屏東縣枋寮鄉樂樂等5場養雞場因長期飄臭惹民怨，居民抗議長達5年，去年底立委選舉又成為選戰的熱議題，縣府選前依違反畜牧法裁罰3次仍未改善，註銷畜牧場登記證書，鄉親開心到放鞭砲、請豆花慶祝；業者歇業後，月前以5場合併為1場的名義，於原址再向枋寮鄉公所提出畜牧設施容許使用同意書申請，要重啟爐灶，公所以雞場土地產權仍有爭議，依法駁回。

由民進黨籍縣員周碧雲經營的樂樂第5家養雞場，不定時散發臭味，周邊居民組自救會抗爭多年無效，去年底在前時力立委黃國昌的關注下，一度成為選戰期間的熱議題；縣府在選前以5間養雞場使用同一圍籬及共同排水口飼養雞隻，已達設置廢汙設備規模而未設置，依畜牧法開罰3次未見改善為由，註畜牧登記，居民開心放鞭炮慶祝，還發出3000碗豆花的祭品；

枋寮鄉公所月前又接獲業者5場合併為1場的「和生畜牧場」名義，於原址重出畜牧設施容許使用同意書的申請，之前違反畜牧法未設置廢汙設備等缺失均予補齊，強調養雞場採用高規格設備，保證不會有臭味，並加強敦親睦鄰；枋寮鄉公所一度很緊張，因鄉長陳亞麟已在鄉代會宣示不會同意設雞場，後來發現雞場的土地產權有糾紛，土地產權仍有爭議，據此依法駁回。

枋寮鄉公所說，農業用地作農業設施（含畜牧設施）容許使用審查辦法第6項第9條規定：「違反其他土地使用管制相關法令」，因該雞場的土地產權仍有爭議，涉及土地法、區域計畫法等相關法令，故予駁回，雞場去年底被註銷後即停業，如有偷養，會報縣府重罰；鄉長陳亞麟強調依法行政，業者欲申請容許使用的農地，目前不符法規，鄉公所無法可審核而駁回，畜牧場在枋寮已長年引起民怨，他曾宣誓任內不再允許新畜牧場進駐，將全力捍衛鄉親生活環境。

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